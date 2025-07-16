ينطلق مساء غدا الخميس، عرض مسلسل "كتالوج"، على منصة نتفليكس، وهو من بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور، حيث سيتم عرضه بكامل حلقاته المكونة من 8 حلقات، حيث يتناول العمل دراما إنسانية تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الأهل في تربية أبنائهم.

مسلسل "كتالوج" هو دراما دافئة تجمع بين الفكاهة الهادئة والمشاعر، وتدور قصته حول يوسف (محمد فراج)، رجل يجد نفسه فجأة مسؤولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور)، حيث يكتشف يوسف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التي كانت زوجته الراحلة قد سجلتها قبل موتها، وكل فيديو يصبح دليل ومنارة تعيده الى قلوب أولاده، حيث يكتشف قوة لم يكن يعلم بوجودها.

مسلسل كتالوج من بطولة محمد فراج، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقى صخر، خالد كمال، بيومى فؤاد، دنيا سامى، الطفل على البيلى، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.