 غدا على نتفليكس.. انطلاق عرض مسلسل كتالوج كاملا بـ8 حلقات - بوابة الشروق
الأربعاء 16 يوليه 2025 2:07 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟


النتـائـج تصويت

غدا على نتفليكس.. انطلاق عرض مسلسل كتالوج كاملا بـ8 حلقات

مصطفى الجداوي
نشر في: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 1:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 1:57 م

ينطلق مساء غدا الخميس، عرض مسلسل "كتالوج"، على منصة نتفليكس، وهو من بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور، حيث سيتم عرضه بكامل حلقاته المكونة من 8 حلقات، حيث يتناول العمل دراما إنسانية تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الأهل في تربية أبنائهم.

مسلسل "كتالوج" هو دراما دافئة تجمع بين الفكاهة الهادئة والمشاعر، وتدور قصته حول يوسف (محمد فراج)، رجل يجد نفسه فجأة مسؤولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور)، حيث يكتشف يوسف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التي كانت زوجته الراحلة قد سجلتها قبل موتها، وكل فيديو يصبح دليل ومنارة تعيده الى قلوب أولاده، حيث يكتشف قوة لم يكن يعلم بوجودها.

مسلسل كتالوج من بطولة محمد فراج، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقى صخر، خالد كمال، بيومى فؤاد، دنيا سامى، الطفل على البيلى، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك