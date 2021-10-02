ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس رواندا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس جمهورية رواندا بول كاجامي، العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصاد والتجارة و الاستثمار وغيرها من المجالات، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت.

ويزور كاجامي الإمارات للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 14 لـ" مؤتمر السياسات العالمي" الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من الأول إلى الثالث من شهر أكتوبر الجاري.

وخلال اللقاء، أكد ولي عهد أبوظبي على الأهمية التي توليها دولة الإمارات للعلاقات مع رواندا والقارة الأفريقية عامة انطلاقا من قاعدة التعاون والعمل المشترك واستثمار الفرص المتاحة من أجل التنمية والرخاء والسلام للجميع.

كما تطرق الجانبان إلى محاور "مؤتمر السياسات العالمي" والأهمية التي يمثلها في دعم الازدهار والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.