تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة أعمدة الإنارة بالوراق 15 يوما

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة أعمدة الإنارة في الوراق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

واعترف المتهمان بارتكابهما لواقعة السرقة، حيث يقوما بتقطيع الأعمدة من أعلى الكباري والطرق العامة، بواسطة منشار، وبيعها لتجار الخردة.

وتم ضبط المتهمين أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الوراق بالجيزة بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم، وبحوزتهما "3 صفيحة منشار، سيخ حديد" أثناء قيامهما بالشروع في سرقة أحد أعمدة الإنارة.

وبمواجهتهما أقرا بمزاولتهما نشاط إجرامي في مجال سرقة أعمدة الإنارة ومهمات الطرق العامة، وقيامهما بتصريف متحصلات نشاطهما لدى 4 عملاء "سيئ النية" لأحدهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وأرشدوا عن كمية كبيرة من المسروقات أقروا بتحصلهم عليها من المتهمان المشار إليهما.