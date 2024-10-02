وصف الإعلامي إبراهيم عيسى، الضربات الصاروخية الإيرانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بـ "الفيلم الأمريكي.. والألعاب النارية".

وسخر خلال برنامجه "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، من افتقارها للتأثير الفعلي، قائلا: "إيران ضربت 200 صاروخ، قل 100 صاروخ، ما فيش واحد مات! أنت حتى لم تتساوى مع عملية إرهابية في الشارع!".

وواصل حديثه: "طوال الوقت بنضرب محطات الغاز، وبنضرب المطارات، وبنضرب الموساد، والقواعد العسكرية، وانتهى كل الموضوع زي المرة السابقة، بنتفرج على ألعاب نارية!".

وتابع مشككا في رواية الحرس الثوري الإيراني حول إصابة 80% من الصواريخ أهدافها، معقبا: "لو حسبناها على 100 صاروخ، كان المفترض أن نرى إسرائيل متساوية بالأرض! أين شعار الموت لإسرائيل؟ إسرائيل نفسها ما عطستش! ما شفناش دخان واحد لناس قاعدة بتشوي في بيت".

وختم مستنكرا اللعب على المشاعر الإنسانية بـ "الاستعراضات الضوئية والألعاب النارية"، قائلا: "القصة ليست في ضرب إسرائيل، لكن النتيجة إيه؟ هل أدت لتغيير أي شيء؟"، رغم أنها حرب لكن فيها جانب كرنفالي واحتفالي، وأنت تشاهد فيلم أمريكاني ربما حتى الألعاب النارية أكثر قوة منها".