إسرائيل تعلن الأمين العام للأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه

قرر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش «شخصا غير مرغوب فيه» في إسرائيل.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، إنه «اتخذ القرار كذلك بمنع دخول جوتيريش إلى البلاد».

وأضاف: «إن أي شخص لا يستطيع أن يدين - بشكل لا لبس - فيه الهجوم الإيراني الشنيع على إسرائيل، كما فعلت كل دولة في العالم تقريبا، لا يستحق أن تطأ قدماه الأراضي الإسرائيلية».

وزعم أن «جوتيريش لم يشجب الفظائع الجنسية التي ارتكبتها حماس بعد السابع من أكتوبر، ولم يقُد أي جهود لإعلان حماس منظمة إرهابية»، وفقًا لادعائه.

وادعى أن «الأمين العام للأمم المتحدة يقدم الدعم للإرهابيين والمغتصبين والقتلة»، قائلًا إن «بلاده ستواصل الدفاع عن مواطنيها والحفاظ على كرامتها الوطنية، بوجود أنطونيو جوتيريش أو بدونه».