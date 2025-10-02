هند صبري صاحبة النصيب الأكبر في قائمة أفضل 25 فيلما مصريا في الربع الأول من القرن 21

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) وجمعية نقاد السينما المصريين، نتائج استفتاء "أفضل 25 فيلمًا مصريًا في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين"، والذي يأتي في إطار التعاون بين المهرجان والاتحاد احتفاءً بمرور 100 عام على تأسيس فيبرسي.

واستحوذت النجمة هند صبري على 6 أفلام داخل القائمة، وبذلك تكون الممثلة الأكثر حضورا في قائمة أفضل 25 فيلما مصريا في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، بأفلام: مواطن ومخبر وحرامي (2001)، أحلى الأوقات (2004)، جنينة الأسماك (2008)، الجزيرة (2007)، إبراهيم الأبيض (2009)، عمارة يعقوبيان (2006).

وضمت القائمة أفلام بالترتيب: بحب السيما، مواطن ومخبروحرامي، رسائل البحر، باب الشمس، في شقة مصر الجديدة، أحلى الأوقات، سهر الليالي، ميكرفون، إبراهيم الأبيض، عمارة يعقوبيان، الساحر، آخر أيام المدينة، معالي الوزير، احكي يا شهرزاد، الخروج للنهار، الأبواب المغلقة، ريش، جنينة الأسماء، البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، فتاة المصنع، واحد صفر، أوقات فراغ، الجزيرة.

نُفذ التصويت بناء على إرسال استمارة التصويت إلى أعضاء جمعية نقاد السينما المصريين، مصحوبةً بقائمة تضم 881 فيلمًا تمثل جميع الأفلام المصرية الطويلة التي عُرضت جماهيريًا في الفترة من 1 يناير 2001 حتى 31 يوليو 2025، ورغم أن القائمة تنقصها الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2025، فقد جرى تجاوز هذا النقص لضمان إعلان النتائج في موعد مهرجان القاهرة.

وشملت القائمة الأفلام التي عُرضت في قاعات السينما أو طُرحت مباشرة عبر القنوات الفضائية أو منصات العرض الإلكتروني، ضمانًا لتكافؤ فرص التنافس.

تعد هند صبري واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية، على الرغم من أنها ممثلة تونسية، إلا أنها بعد نجاح كبير حققته في تونس توجهت إلى مصر، وقدمت أولى أفلامها مذكرات مراهقة ثم تلى ذلك عدد كبير من الأفلام، التي تعاونت فيها مع مخرجين بارزين، مثل داوود عبد السيد، ويسري نصر الله، وهالة خليل، ومروان حامد، وشريف عرفة.

وفي تحليل رقمي سابق أجرته الشروق، برز تميز هند صبري على مدار مسيرتها الفنية، حيث قدمت في الفترة من 1994 وحتى 2025، 35 فيلما سينمائيا، ساد فيها الأفلام الروائية الطويلة مع مشاركات بين الحين والآخر في أفلام روائية قصيرة، وخاضت مؤخرا تجربة التسجيلي/ الدرامي "ديكودراما"، من خلال الفيلم التونسي "بنات ألفة"، تعاونت عبر هذه الأفلام مع 25 مخرجا، من بينهم 5 مخرجات، هن: مفيدة التلاتلي، هالة خليل، إيناس الدغيدي، هند بوجمعة، كاملة أبو ذكري. وتنقسم الأفلام التي شاركت فيها هند إلى: 25 فيلما مصريا، و8 أفلام تونسية، وفيلم تونسي من إنتاج كندي، وفيلم تونسي من إنتاج ألماني.

وقال الناقد محمود عبد الشكور عن شخصية بثينة في مقال عن فيلم "عمارة يعقوبيان": "هند صبري تذهلنا بتلقائيتها، وأدائها الذي يتطور من يوم إلى آخر، لتؤكد أنها من أبرز نجمات جيلها قدرة على الأداء القوي والبسيط في نفس الوقت".

وعند تحليل 35 فيلما الذي قدمتهم هند، يتضح أنها قدمت 11 فيلما يمكن وضعهم تحت بند المضمون النسوي، مثل: "لعبة الحب، مذكرات مراهقة، عرايس الطين، نورا تحلم، صمت القصور، صباح الفل"، بجانب قضايا أخرى كبرى برزت في أعمالها مثل الإرهاب والانضمام إلى تنظيمات التطرف الديني، في أفلام مثل: "زهرة حلب، وبنات ألفة"، حيث عادة يتوفر في الأفلام التي تشارك فيها هند عنصر المضمون الدرامي القوي، حتى ذات الطابع الكوميدي، مثل فيلم "عايز حقي"، والذي ناقش احتياجات المواطن المصري البسيط والفجوة بينه وبين ما تقدمه الحكومة.

وفي تصريح سابق علق الناقد رامي المتولي على هذه الأرقام حول مسيرة هند صبري السينمائية لـ"الشروق"، وقال: "تعتبر هند واحدة من أهم الممثلات في المنطقة العربية كلها، وهذه الأرقام تعبر بشكل كبير عن أهمية وجود ممثلة مثقفة لديها وعي، تنعكس أفكارها ومبادئها داخل الأعمال التي تشارك فيها".