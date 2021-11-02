دانة غاز: ارتفاع المبالغ المستلمة من كردستان العراق ومصر بـ86% في أول 10 أشهر من العام

أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي المبالغ النقدية التي استلمتها الشركة في كل من إقليم كردستان العراق ومصر بنسبة 86% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 283 مليون دولار (أكثر من مليار درهم) مقارنة بـ152 مليون دولار (557 مليون درهم) خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البترول وتسوية المستحقات السابقة غير المسددة في إقليم كردستان العراق.

وارتفعت حصة دانة غاز، التي تمتلك 35% من شركة بيرل بتروليوم، في الدفعات النقدية المستلمة من مبيعات الغاز والمكثفات والغاز البترولي المُسال في إقليم كردستان العراق بنسبة 78% لتصل إلى 150 مليون دولار (550 مليون درهم) خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، مقارنة بـ84 مليون دولار (308 ملايين درهم) وذلك بعد التسوية الكاملة للمستحقات غير المسددة عن عامي 2019 و2020.

أما في مصر، فقد استلمت دانة غاز مبلغا إجماليا قدره 133 مليون دولار (487 مليون درهم) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، ما يُمثل زيادة بنسبة 96% مقارنة بـ68 مليون دولار (249 مليون درهم) للفترة ذاتها من عام 2020.

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، في بيان: "نحن سعداء للغاية بتسوية جميع المستحقات غير المسددة من إقليم كردستان العراق عن عامي 2019 و2020، علما بأن الشركة لم يعد لديها حاليا أي مستحقات طويلة الأجل في الإقليم. وما يسعدنا أكثر هو مستويات التحصيل الممتازة التي شهدناها في كل من إقليم كردستان العراق ومصر خلال هذا العام والتي جاءت بفضل ارتفاع أسعار النفط. وتمنحنا استمرارية الدفعات النقدية في موعدها وتسوية المستحقات المتأخرة الثقة للمضي قدما في خططنا التوسعية في الإقليم ومصر".