في مطلب أثار جدلا في العالم، دعت الحكومة الصينية مواطنيها إلى تخزين مواد غذائية استعدادا لحالة طوارئ لم تحددها، من خلال توجيهات صريحة لوزارة التجارة الصينية، التي دعت العائلات إلى الاحتفاظ بمخزون كافي من الاحتياجات اليومية الأساسية تحسبا لحالة الطوارئ، التي قد تفرض خلال الفترة المقبلة.



ووفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، فقد دعت وزارة التجارة مختلف السلطات المحلية إلى تسهيل الانتاج الزراعى والإمداد ومراقبة مخزون اللحوم والخضروات والحفاظ على استقرار الأسعار.



ونشرت وزارة التجارة، مساء الإثنين، إعلانا على موقعها الإلكتروني قائلةً: "ندعو العائلات إلى تخزين كمية معينة من المنتجات الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية وحالات الطوارئ"، ولكن ولم يحدد الإعلان سبب الدعوة أو ما إذا كانت الصين مهددة بنقص الغذاء.



كيف ارتفعت أسهم المواد الغذائية في الصين؟

مطلب السلطات الصينية أثار حالة شديدة من الذعر والقلق بين مواطنيها، الذين اندفعوا سريعا إلى الأسواق ومحال البقالة وأسواق المواد الغذائية لتخزين أكبر كميات من المؤن والإمدادات الأساسية وغير الأساسية.



ووفقا لشبكة "بلومبرج" الأمريكية، سرعان ما أدى مطلب السلطات الصينية وتسارع المواطنين على تخزين مستلزماتهم إلى ارتفاع أسهم شركات تصنيع المواد الغذائية في البر الرئيسي للصين وهونج كونج، حيث قفزت أسهم شركة "فو جيان أنجوي" للأغذية بنسبة 9.2%، وارتفع سهم شركة "تشين كي مينج" لصناعة المعكرونة بنسبة 10% تقريبًا.



وعادة ما ترتفع أسعار المواد الغذائية في الصين مع اقتراب فصل الشتاء بنسبة محددة وبسيطة إلى حد ما، لكن الجديد هذا العام هو ارتفاع أسعار الخضروات في الأسابيع الأخيرة بسبب الطقس القاسي الذي ضرب البلاد بشكل غير معتاد في الصيف الماضي، والذي أدى لحدوث فيضانات عطلت الإنتاج الزراعي وأدت لرفع الأسعار.



وكانت الصحف الصينية ذكرت أن أسعار 28 سلعة غذائية ارتفعت بنسبة 16% عن الشهر السابق، بالاعتماد على بيانات رسمية، في وقت تستعد فيه الصين لموجة برد هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في بعض المناطق بما يصل إلى 15 درجة مئوية.