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ترامب: بايدن نام خلال مؤتمر المناخ لأنه لا يؤمن بهذه القضية

رويترز
نشر في: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 8:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 - 8:10 ص

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن خلفه، جو بايدن، نام خلال أعمال قمة المناخ الأممية في مدينة غلاسكو الإسكتلندية لأنه "لا يؤمن في الحقيقة بقضية التغيرات المناخية".

وقال ترامب، في بيان أصدره مساء الاثنين: "لم يستطع جو بايدن تحمل الاستماع إلى مثل هذا العدد من التصريحات حول الاحتباس العالمي الكاذب... ذهب بايدن إلى أوروبا للقول إن الاحتباس العالمي أعلى أولوية بالنسبة إليه، ونام فور ذلك أمام أعين العالم برمته، أثناء المؤتمر ذاته".

واعتبر السياسي الجمهوري أنه "لن ينام أبدا أي شخص" خلال مثل هذه الفعالية "في حال وجود تحمس وإيمان حقيقيين بهذه القضية له".

وفي وقت سابق من اليوم خطف الرئيس الأمريكي الحالي اهتمام وسائل الإعلام حيث بدا نائما خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لأطراف الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ في غلاسكو.

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