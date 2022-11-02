اتفاقية سعودية مصرية لإنتاج طاقة كهربائية من الرياح بقدرة 10 جيجاوات في مصر

وقعت المملكة العربية السعودية ومصر الثلاثاء مذكرة تفاهم تتعلق بتنفيذ مشروع إنتاج طاقة كهربائية من الرياح بقدرة 10 جيجاوات في مصر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز عقد في الرياض اجتماعاً مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر.

وأضافت أن الوزيرين ناقشا خلال الاجتماع سير أعمال الربط الكهربائي بين البلدين، وبحثا أوجه التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين، والعمل على إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، وتعزيز التعاون مع الشركات المختصة في البلدين.

وقالت (واس) إنه عقب الاجتماع "شهد الوزيران توقيعَ مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة أكوا باور السعودية؛ تتعلق برغبة الأطراف الثلاثة في تنفيذ مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات في مصر ، على أن تُتَاح الأراضي اللازمة لإجراء القياسات والدراسات الفنية اللازمة للمشروع؛ تمهيداً لمناقشة عقود المشروع النهائية".

وكان مجلس الوزراء المصري، أعلن أواخر الشهر الماضي اعتزام شركة "أكوا باور" السعودية تنفيذ مشروع ضخم لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في مصر.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي في إطار مشاريع التعاون بين الرياض والقاهرة.