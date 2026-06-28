حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية: مقتل 4 أشخاص وسط فيضانات بعد أمطار غزيرة

قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية ، آندي بشير، يوم السبت، إن أربعة أشخاص لاقوا حتفهم بسبب فيضانات ناجمة عن عواصف رعدية في كنتاكي، وأعلن حالة الطوارئ مع توقع هطول المزيد من الأمطار.

وكانت هناك تحذيرات سارية المفعول يوم السبت من حدوث فيضانات مفاجئة في أجزاء من كنتاكي وإنديانا وسط هطول أمطار غزيرة، وفقا للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة في وقت متأخر من بعد ظهر السبت إن ما بين 4 إلى 10 بوصات (البوصة تساوي 54ر2 سنتيمرات) من الأمطار قد سقطت بالفعل في بعض أجزاء جنوب غرب إنديانا، مع احتمال هطول المزيد.

وذكر مكتب بشير أنه من المتوقع هطول ما يصل إلى 7 بوصات من الأمطار في أجزاء من ولايته حتى وقت متأخر من المساء.

وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم في مقاطعة ماديسون وشخصا واحدا في مقاطعة جاكسون بسبب الفيضانات.

وأضاف في بيان:"هذا حدث فيضانات خطير، حيث اضطرت الفرق بالفعل إلى إجراء عمليات إنقاذ مائية متعددة من المركبات والمنازل في جميع أنحاء الولاية. ومع استمرار هطول المزيد من الأمطار الغزيرة طوال الليل، نحتاج من الناس أن يتحلوا باليقظة وأن يتجنبوا القيادة، خاصة بعد حلول الظلام عندما تكون الرؤية محدودة".