إندونيسيا وأستراليا تعززان التعاون في أمن الحدود

اتفقت إندونيسيا وأستراليا على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال أمن الحدود من خلال توسيع تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز التنسيق في شؤون الهجرة، وإطلاق مبادرات في مجال الأمن السيبراني، وذلك خلال مشاورات بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا في كمبوديا، وفقا لما أعلنه رئيس هيئة الهجرة الإندونيسية.

وترأس الدورة الحادية والعشرين لمشاورات آسيان–أستراليا كل من المدير العام للهجرة الإندونيسي هندارسام مارانتوكو، ومساعد السكرتير الأول للهجرة في أستراليا داميان كيلنر، في مدينة سييم ريب الكمبودية، بحسب وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء اليوم السبت .

ووفقا لبيان صحفي تلقته جاكرتا ، شدد هندارسام على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في رابطة آسيان وأستراليا للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وقال هندارسام: "نأمل أن يسهم هذا المنتدى في بناء شراكة أقوى بين آسيان وأستراليا من خلال تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع تبادل المعلومات لمواجهة التحديات المتطورة المتعلقة بأمن الحدود".

وأضاف أن آسيان وأستراليا تعملان على تطوير معايير تشغيلية أكثر قوة للعاملين في الخطوط الأمامية بمجالي الهجرة وإدارة الحدود.

وأشار إلى أن تطوير مرافق الحدود كان أيضا من أبرز محاور الاجتماع.