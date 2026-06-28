رئيس صربيا يعلن استقالته قريبا لمساعدة حزبه في الانتخابات

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يوم السبت أنه سيتنحى عن منصبه في غضون أسابيع، مما زاد من التوقعات بأنه يسعى للعودة كرئيس للوزراء بعد انتخابات برلمانية مبكرة.

وقال فوتشيتش أمام حشد كبير من المؤيدين في وسط بلجراد: "سأكون رئيساً لبضعة أسابيع أخرى فقط، ثم سأستقيل". وأضاف أنه عرض "ليساعد" حزبه التقدمي الصربي الحاكم في الانتخابات المقبلة.

ومن المقرر أن تنتهي الولاية الرئاسية الثانية والأخيرة لفوتشيتش في نهاية مايو من العام المقبل، ويمنعه الدستور الصربي من السعي للحصول على ولاية ثالثة. وتمتد ولاية البرلمان الحالي حتى فبراير 2028.

لكن فوتشيتش لطالما أشار إلى أنه سيدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة هذا العام، على الرغم من أنه لم يحدد موعدا معينا بعد. ويتوقع المراقبون السياسيون أن يقود فوتشيتش قائمة الحزب التقدمي الصربي. وشغل منصب رئيس الوزراء من عام 2014 إلى عام 2017 قبل أن يصبح رئيسا.

وعلى الرغم من أن منصب الرئاسة شرفي إلى حد كبير، فقد ظل فوتشيتش الشخصية السياسية المهيمنة في صربيا، حيث مارس نفوذا حاسما على شؤون الدولة الرئيسية بغض النظر عن منصبه الرسمي.

وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة من حركة احتجاجية قوية ظهرت بعد انهيار مظلة محطة سكة حديد في مدينة نوفي ساد الشمالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا.

وألقى المنتقدون باللوم في الكارثة على الفساد وعدم كفاءة الحكومة، واتهموا القضاء، الذي يقولون إن فوتشيتش يسيطر عليه، بحماية المسؤولين من الملاحقة القضائية.