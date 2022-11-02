تسلا تغلق معرضها الصيني الرئيسي في بكين

ذكر مصدر مطلع أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" أغلقت معرضها الرئيسي في بكين الشهر الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



ولدى شركة السيارات الأمريكية عدد من المعارض في العاصمة الصينية. وكان المعرض الذي أغلق حاليا يقع في مركز تسوق يسمى باركفيو جرين، وهي منطقة سكنية في الأساس.



تبيع تسلا إلى حد كبير سياراتها عبر نموذج البيع المباشر عبر الإنترنت وليس عبر الوكلاء أو معارضها.



والصين هي أهم سوق لها بعد الولايات المتحدة وقامت بتسليم عدد قياسي من السيارات بلغ 83 ألفا و135 سيارة في سبتمبر بعد تطوير سعة الإنتاج في مصنعها بشنغهاي.