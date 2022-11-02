الأعلى للثقافة يطلق مسابقة رقمية في مجال مكافحة الفساد

تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أطلقت لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة زياد عبد التواب، مسابقة للشباب المهتمين بالثقافة الرقمية.



وذلك للمشاركة في المسابقة التي تنظمها اللجنة بالتعاون مع الإدارة العامة للمسابقات و الجوائز التابعة للإدارة المركزية للشعب و اللجان الثقافية برئاسة الكاتب محمد ناصف في مجال مكافحة الفساد، وتتضمن المسابقة:

• تطوير منصة رقمية أو تطبيق إلكترونى للحاسب الألى أو على التليفون المحمول يشمل مواد للتعريف بجوانب الفساد.

• إعداد فيلم تعريفى بمجالات الفساد فيما يخص مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتحول الرقمى.

• إعداد ثلاثة أفلام ( رسوم متحركة ) لاستعراض جوانب الفساد وتأثيره وكيفية اكتشافة والإبلاغ عنه .

• إعداد خمس أعمال فنية رقمية ( فنون تشكيلية ) تعبر عن مجالات الفساد وآثاره وسبل المكافحة مع إعتبارات الملكية الفكرية للأعمال.



ثانيًا: القيمة المالية للجوائز (23 ألف جنيه) موزعة على النحو التالي:

• جائزة أولى 10 آلاف جنيه

• جائزة ثانية 8 آلاف جنيه

• جائزة ثالثة 5 آلاف جنيه



شروط المسابقة:-

1- يجب أن يكون المحتوى المقدم ثقافي رقمي مفيد بأسلوب مبتكر وعالي الجودة مثل: مواقع الويب وتطبيقات الجوال المختلفة والألعاب والتطبيقات التفاعلية وكذلك المحتوي الغني مثل الفيديوهات والكتب الرقمية و التفاعلية.



2- يجب أن يكون المحتوى المشارك منتجًا حقيقيًا في الاستثمار الفعلي.



3- يجب أن يكون المحتوى المقدم في التطبيق متفقًا مع إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مما يعني خلوه من التحريض على الحروب والعنف والتمييز الطائفي والعنصري وغيرها، وللجنة التحكيم الحق في رفض التطبيق المتقدم في حال المخالفة.



4- يجب أن تكون كافة عناصر المحتوى المقدم من نصوص وفيديو وصور وغيرها ملكًا لصاحب التطبيق (أو يكون حاصلاً على موافقة المالك الأصلي لها)، وأن تكون البرمجيات المستعملة مرخصة.



5- يمكن للتطبيق أن يكون بأية لغة، ولكن يجب أن يشمل محتوى التطبيق اللغة العربية.



6- يجب على كل مشارك أن يتقدم بملف أرشيف واحد فقط (ZIP أو RAR)، ويجب أن يشتمل اسم الملف على هوية التسجيل و كذلك يشمل ملف التقديم على لينكات للمحتوي المنشور علي الإنترنت أو الفيديوهات علي ألا يزيد حجم الملف عن 10 mb



7- يجب على كل مشارك أن يتقدم بفيديو توضيحي لطلب الترشيح منشور علي أحد المنصات مثل يوتيوب و إرسال اللينك حتي يتسني للجنة التحكيم رؤية عرض تقديمي عن المشروع لشرح ملف التقديم.



8- ألا يزيد عمر المتسابق عن 45 عام وقت الإعلان عن المسابقة



يغلق باب التقدم للمسابقة يوم السبت 31 ديسمبر 2022 ولا ينظر إلى الأعمال الواردة بعد غلق باب التقدم .

تسلم الأعمال المقدمة لإدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة – ساحة دار الأوبرا المصرية ( أ ماجدة رفاعى)

تقام المسابقة في إطار جهود وزارة الثقافة المصرية في مجال دعم ورعاية شباب الموهوبين وضمن عدد من الفعاليات والمسابقات التي تهدف إلى نشر الوعي بمخاطر الفساد وبأهمية مكافحة الفساد .