وزيرة الخارجية الألمانية: سياسة التعامل مع الصين متفق عليها في اتفاق الائتلاف الحاكم

قبل وقت قصير من الزيارة الأولى للمستشار الألماني أولاف شولتس إلى بكين، أعادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى الأذهان اتفاقيات الائتلاف الحاكم الألماني بشأن سياسة التعامل مع الصين.

وقالت بيربوك في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف) اليوم الأربعاء إن الصين قد تغيرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، "ولذلك رسخنا بشكل مشترك في اتفاقية الائتلاف الحاكم أننا سنقوم بمواءمة سياستنا تجاه الصين مثلما فعلت العديد من الدول الأوروبية في الماضي".

وذكرت بيربوك أنه بينما يوجد تعاون في القضايا العالمية مع الصين، هناك منافسة متزايدة تستخدم فيها الصين أيضا أساليب غير عادلة، مضيفة أن البلد يتطور بشكل متزايد إلى "منافس منهجي"، موضحة أنها سافرت آسيا الوسطى وأن المستشار سيسافر إلى الصين بناء على اتفاقية الائتلاف الحاكم وعلى هذا الفهم الجيوستراتيجي، مؤكدة أنه لا توجد خلافات في هذا الشأن.

وكانت بيربوك قالت أمس الثلاثاء، إنها تتوقع من شولتس نقل رسائل رئيسية من الحكومة الألمانية للرئيس الصيني شي جين بينج.

وتختتم بيربوك جولتها في آسيا الوسطى اليوم الأربعاء بتفقد مشروع تدعمه ألمانيا لتحسين البنية التحتية للري في مدينة سمرقند الأوزبكية.

وتسعى وزارة الخارجية الألمانية عبر المشروع الذي يُجرى تنفيذه في إطار مبادرة "آسيا الوسطى الخضراء" إلى دعم التقارب الإقليمي بين دول آسيا الوسطى وتعزيز الحوار حول عواقب تغير المناخ والمخاطر المرتبطة به.