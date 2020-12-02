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قوات عراقية مشتركة تقتل 5 دواعش وتعتقل 2 في عملية شمالي تكريت

القوات العراقية
القوات العراقية
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 9:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 9:01 م

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء بمقتل خمسة واعتقال اثنين آخرين من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في عملية نفذتها قوات مشتركة شمالي تكريت/170كم شمالي بغداد/.

وقال النقيب عبد الفتاح خليل من قوات التدخل السريع /سوات/ أن "المهاجمين تمكنوا من تطهير معظم المناطق الوعرة في جبل مكحول /50كم شمالي تكريت/ والوصول إلى أودية ومنحدرات لم تصل إليها القوات العراقية من قبل".

وأضاف أن "القوات المتقدمة تلقت دعما من مدفعية الجيش العراقي وغطاء جويا من مروحيات طيران الجيش، فضلا عن جهد قوات المشاة الآلي وقوات المغاوير".

وأوضح أن "العملية أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر داعش واعتقال اثنين آخرين بينهم المسؤول العسكري لجبل مكحول إياد بنيان، واستولت على أسلحة وتجهيزات عسكرية ومؤنا كانت مخبأة في مغارات وانفاق في أودية جبل حمرين".

وكانت القوات العراقية قد قتلت أمس أربعة من عناصر داعش في قصف مدفعي في جبل مكحول تمهيداً للهجوم.

وأشار النقيب خليل إلى أن "القتلى هم المجموعة التي نفذت هجوم الأسبوع الماضي على جبل مكحول على الطريق بين قريتي الزوية والمسحك والذي راح ضحيته 10 من أفراد القوات الأمنية العراقية".


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