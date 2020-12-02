 الرئاسة الفرنسية: لم يتم تنفيذ أي من الإجراءات الواردة في خارطة الطريق الفرنسية لمساعدة لبنان - بوابة الشروق
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الرئاسة الفرنسية: لم يتم تنفيذ أي من الإجراءات الواردة في خارطة الطريق الفرنسية لمساعدة لبنان

وكالات:
نشر في: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 3:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 ديسمبر 2020 - 3:47 م

أكدت الرئاسة الفرنسية، الأربعاء أنه "لم تنفذ أي إجراءات بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان في حل أزمته السياسية والاقتصادية الكبيرة".

وأشارت إلى أنه "لم يتم إحراز أي تقدم"، في ما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن "تدهور الوضع المالي في لبنان، يعني أن البلاد ستواجه المزيد من المشاكل، مما يجعل التدقيق الحقيقي في المصرف المركزي أكثر حتمية"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ولفت مسؤول بالرئاسة الفرنسية إلى أن "القوى العالمية ستواصل الضغط على الطبقة السياسية"، مضيفا أنه "غير مقتنع بأن العقوبات الأمريكية سيكون لها أي تأثير، في ما يتعلق بالمساعدة على تشكيل حكومة ذات مصداقية، وقادرة على تنفيذ إصلاحات من شأنها إتاحة الحصول على مساعدات مالية دولية".

وأعلن قصر الاليزيه، الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيترأس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، مؤتمرا عبر الفيديو كونفرانس، دعما للشعب اللبناني.

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