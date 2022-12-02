مركز فنون جامعة الوادي الجديد ضمن 9 مراكز متميزة بجامعات الجمهورية

قال الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إن الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية بوزارة الشباب والرياضة، أعلنت أسماء الجامعات المتميزة بمراكز الفنون بالجامعات في النسخة الرابعة عن شهر نوفمبر 2022 وهي جامعات: أسيوط، المنوفية المنيا، الإسكندرية، الأقصر، الوادي الجديد، جنوب الوادي، سوهاج، كفر الشيخ.



ومن جهته، أكد الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مراكز الفنون تساهم في تنمية مواهب الطالب وتعزز الحالة المزاجية للفرد وتخفف من حالة التوتر، ويؤدي للشعور بالرضا والبهجة وفرصة للتواصل والمشاركة.



وقالت الدكتورة أسماء محمد عيد، مدير مركز الفنون بجامعة الوادي الجديد، إن التدريب بمركز الفنون بالجامعة يتم في مجالات فنية وهي المسرح، الموسيقى، الكورال، الفنون التشكيلية.



وأضافت أن مراكز الفنون بالجامعات تهدف الحفاظ على الهوية المصرية واكتشاف الموهوبين من الطلاب في مختلف الفنون وتنميتها وصقلها وتقديمها للمجتمع والمشاركة في المهرجانات والمسابقات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.