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ميدو جابر: مروان حمدي لم يقصد ما فعله مع جماهير المصري

محمد جلال
نشر في: السبت 2 ديسمبر 2023 - 12:14 م | آخر تحديث: السبت 2 ديسمبر 2023 - 12:15 م

كشف ميدو جابر، لاعب المصري البورسعيدي كواليس أزمة الفريق مع مروان حمدي مع جماهير الفريق البورسعيدي.

وقال ميدو جابر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أعرف مروان حمدي جيدًا، ولم يكن يقصد ما فعله مع الجماهير، هذا الأمر قام به بشكل تلقائي وخارج عن إرادته".

وأضاف: "لكن مروان حمدي يحترم جماهير بورسعيد، ولم يكن يحب أن يفعل هذا التصرف".

وأكمل: "مروان لاعب كبير وأحد عناصر منتخب مصر، لذلك ليس أمرًا سهلًا أن يفعل ذلك مع جماهير النادي المصري أو أي شخص آخر، ونتمنى أن تعود الأمور أفضل بالنسبة له".

وأتم: "الهدف الذي سجلته توقعت أن يلمس عمرو موسى الكرة بهذا الشكل، لأنه فعلها من قبل كثيرًا، وأنا أجتهد مع الفريق بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، والكرة كانت تعاندنا في المباريات السابقة".


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