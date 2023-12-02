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تداولت وسائل إعلام عربية، مقاطع فيديو توثق تعمد استهداف طواقم الدفاع المدني خلال محاولتها إنقاذ مصابين في مختلف المناطق بقطاع غزة.

وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت سبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية حيث استهدفت مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط أكثر من 240 شهيدا ومئات الجرحى.

ونشر موقع «رؤيا» الأردني، مقطع فيديو يرصد تعمد استهداف طواقم الدفاع المدني خلال محاولتها إنقاذ مصابين في دير البلح.

استهداف طواقم الدفاع المدني خلال محاولتها في إنقاذ المصابين في دير البلح#رؤيا pic.twitter.com/Aic6txOYUm — رؤيا (@RoyaTV) December 2, 2023

كما نشر الإعلامي الفلسطيني رضوان الأخرس، صورًا ترصد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لطواقم الدفاع المدني، أثناء عملها على إنقاذ عائلة بعد قصف منزلها في مخيم المغازي جنوب وادي غزة.

عدو مجرم غدار..



انطلقت طواقم الدفاع المدني لإنقاذ عائلة بعد قصف منزلها في مخيم المغازي جنوب وادي غزة، وأثناء عمل رجال الدفاع المدني قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المجرم بقصف المكان مرة أخرى. pic.twitter.com/iGNM1AeeI5 — رضوان الأخرس (@rdooan) December 2, 2023

كما وثق مقطع فيديو لحظة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم الدفاع المدني، خلال انتشالها جثامين شهداء وجرحى من منزل بمخيم المغازي.

https://x.com/AJA_Palestine/status/1730948909667664198?s=20