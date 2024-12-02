سموتريتش يجدد دعوته إلى احتلال قطاع غزة واستيطانه

جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، دعوته إلى احتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات فيه، إضافة إلى معارضته إبرام اتفاق مع حركة حماس لتبادل أسرى ووقف حرب الإبادة الإسرائيلية.

وقال سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، لهيئة البث الإسرائيلية (رسمية): "أنا شخص يميني أؤمن بالاستيطان في أرض إسرائيل"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف: "لدينا مناقشات حول اليوم التالي (مستقبل غزة بعد حرب الإبادة)، إنها ليست جزءا من أهداف الحرب، هناك مناقشات، هناك تقييم لليوم التالي".

هذا تعد العودة للاستيطان في قطاع غزة من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام الإسرائيلي في الوقت الراهن، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة انقساما واضحا بشأن هذه القضية بين معارض ومؤيد، وسط مخاوف من تداعيات هذه الخطوة على الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.

وكشف استطلاع للرأي نشره مقدم البرامج السياسية في القناة 13 الإسرائيلية، داني كوشمارو، أن 51% من الإسرائيليين يعارضون العودة للاستيطان في قطاع غزة.

وفي المقابل، أظهر الاستطلاع أن 57% من ناخبي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤيدون الاستيطان في القطاع.