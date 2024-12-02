لواء اسرائيلي متقاعد: الجنود فقدوا الثقة بنتنياهو

قال اللواء الإسرائيلي المتقاعد، إسحاق بريك، إن الجنود فقدوا الثقة برئيس الوزراء وبالقيادة السياسية وبرئيس الأركان، حيث يقود نتنياهو وهاليفي حربا بلا رؤية استراتيجية مطالبهم إياهم بالاستقالة- حسب موقع الجزيرة نت.

وأضاف بريك، في تصريحات صحفية نقلتها الصحف الإسرائيلية صباح اليوم أن الجنود تعرضوا للإرهاق والكثير منهم لم يعد لديه رغبة في القتال.

وأكد بريك: "لم يكن للشعب اليهودي عبر الأجيال قائد تخلى عن 101 رهينة مرتين، حيث تخلى نتنياهو عن الرهائن مرتين الأولى عندما سمح باختطافهم والثانية بقراره الخاطئ بعدم تحريرهم".

واتهم اللواء الإسرائيلي نتنياهو، بالتخلي عن الرهائن قائلاً: "هذا التخلي بدافع مصلحة ضيقة للحفاظ على حكومته ومنصبه".



في سياق متصل قال مصدر مطلع على المفاوضات مع حماس لهيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم إن هناك نوعا من التقدم في المفاوضات مع حماس، مضيفا: "لسنا في مرحلة يغلب عليها التفاؤل لكننا أحرزنا تقدم".

وأوض المصدر الإسرائيلي: "حماس تصر على وقف الحرب وبدون ذلك لن يتحقق أي اختراق، ولا يزال هناك جوانب سياسية في المفاوضات عارضها وزراء".