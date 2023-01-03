 استشهاد فتى فلسطيني وإصابة آخر برصاص القوات الإسرائيلي في بيت لحم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد فتى فلسطيني وإصابة آخر برصاص القوات الإسرائيلي في بيت لحم

بيت لحم - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 10:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 10:35 ص

استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخر بجروح، اليوم الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمته مخيم الدهيشة للاجئين في جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية. 

وذكرت المصادر، أن فتى (15 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر، خلال اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم الدهيشة ودهم عدة منازل سكنية وتفتيشها. 

وبحسب المصادر، أصيب فتى آخر بجروح في اليد، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية شابا بعد أن داهمت منزل والده في المخيم وفتشته وعبثت بمحتوياته. 

وكان فلسطينيان استشهدا أمس برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في جنين.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 240 فلسطينيا خلال عام 2022، بينهم 171 برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، و53 من قطاع غزة.


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