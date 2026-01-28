 باكستان.. التحقيقيات النهائية بشأن حريق مجمع جول بلازا التجاري يخلص إلى مقتل 79 شخصا - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يناير 2026 1:22 م القاهرة
باكستان.. التحقيقيات النهائية بشأن حريق مجمع جول بلازا التجاري يخلص إلى مقتل 79 شخصا

كراتشي - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 يناير 2026 - 12:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يناير 2026 - 12:33 م

انتهى مفوض مدينة كراتشي الباكستانية، سيد حسن نقوي، من إعداد التقرير التحقيقي بشأن الحريق المدمر الذي اندلع في مجمع "جول بلازا" التجاري، والذي كشف عن مقتل 79 شخصا في الحادث، بحسب ما قالته مصادر اليوم الأربعاء، لقناة "جيو نيوز" الإخبارية.

وأوضحت المصادر، أن التقرير الذي أعدته لجنة تضم المفوض ونائب المفتش العام للشرطة، سيتم رفعه إلى رئيس وزراء إقليم السند، معارد علي شاه.

وكان أكبر حريق تشهده مدينة كراتشي الواقعة في إقليم بلوشستان منذ أكثر من عقد، اندلع في 17 يناير الجاري، وانتشر سريعا في أرجاء المجمع التجاري الضخم، الذي يشتهر بمتاجره العائلية – التي يبلغ عددها 1200- والتي تقوم ببيع ملابس الزفاف، والألعاب، والأواني المنزلية، وغيرها من السلع.

وأوضحت المصادر، أن التقرير يسرد بالتفصيل أسباب اندلاع الحريق، والإجراءات التي اتخذتها فرق الإطفاء، وعمليات الإنقاذ، وجهود الإغاثة. كما يتضمن معلومات بشأن الضحايا، وشهود العيان، ومسؤولي الإنقاذ.

