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انطلاق أكبر حملة لمطاردة الذئاب في السويد

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 1:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 1:39 ص

انطلقت أكبر عملية صيد للذئاب في السويد اليوم الاثنين، وذلك منذ إعادة الصيد المرخص في عام 2010.

ووفقا لمحطة التلفزيون السويدية (إس في تي) ، فإن الحملة قد تسفر هذا العام عن قتل 75 حيوانا .

وقال جونار جلورسن من الجمعية السويدية للصيد للمحطة التلفزيونية إن :"الصيد ضروري للغاية لإبطاء الزيادة المطردة في أعداد الذئاب".

وأضاف جلورسن: "إن عدد الذئاب هو الأكبر لدينا في العصر الحديث".

وتشير أرقام (إس في تي) إلى أنه تم قتل ما مجموعه 203 ذئاب في عمليات صيد رسمية منذ عام 2010 .

وحاول نشطاء حقوق الحيوان تعطيل عملية الصيد اليوم الاثنين، حسبما أفادت المحطة التلفزيونية.

يشار إلى أن هناك ما يقدر بنحو 460 ذئبا تعيش في البرية في السويد.

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