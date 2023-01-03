السلطة الفلسطينية تدين دخول وزير إسرائيلي المسجد الأقصى: خطوة خطيرة

أدانت السلطة الفلسطينية دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى في شرق القدس والتجول في ساحاته.

وصرح وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، في بيان صحفي، بأن "هذه الخطوة الخطيرة تأتي في ظل الاتفاقات التي شكلت على أساسها الحكومة الإسرائيلية الحالية الأكثر يمينية في تاريخ الحكومات الإسرائيلية".

وحذر البكري من "تبعات إجراءات الاحتلال التهويدية بحق الأقصى على استقرار المنطقة بأسرها"، محملا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد بشكل عام، والتصعيد الأخير على وجه الخصوص.

وطالب الوزير الفلسطيني العالم ومؤسساته الحقوقية والسياسية ب"ضرورة العمل بشكل جاد على إيقاف هذه الخطوات التصعيدية بحق مقدساتنا، وأماكن عبادتنا، والتي تتعرض للانتهاك من قبل دولة الاحتلال".

وحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية، دخل بن غفير إلى المسجد الأقصى لنحو 15 دقيقة من جهة باب المغاربة التاريخي وأجرى جولة قصيرة في باحات المسجد وسط انتشار مكثف للشرطة الإسرائيلية.

وكان بن غفير تعهد بالعمل على تشريع صلاة اليهود في المسجد الأقصى، معتبرا أن منعهم من ذلك يعتبر "انتهاكا لحرية العبادة".