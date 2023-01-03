الدكاني: 202% نمو فى عدد المستثمرين الجدد بالبورصة خلال العام الماضي

قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن البورصة شهدت خلال العام الماضي نمو كبير فى عدد المستثمرين الجدد بنسبة 202% مقارنة بعام 2021، وتعد استثمارات الأفراد مصدرا ثابتا وطويل الامد للاستثمار.

وأضاف الدكاني، خلال مؤتمر حصاد 2022 التي عقد اليوم، أن صافي تداولات المؤسسات المصرية بدون صفقات، ارتفع خلال العام الماضي إلى 22.7 مليار جنيه مقارنة 4.4 مليار جنيه خلال عام 2021.

وذكر أن نسبة مساهمة المؤسسات من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة إلى 47%، وبلغت نسبة مساهمة الأفراد من إجمالي التداولات على الأسهم إلى 53%.