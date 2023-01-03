النائب أحمد أباظة يتهم الغرف التجارية بالتسبب في ارتفاع الأسعار

اتهم النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الغرف التجارية بالتسبب فى ارتفاع الاسعار لاستغلالهم الازمة العالمية والتريح منها، مطالبا وزير التموين بمواجهة الغرف التجارية التي تسببت فى زيادة الأسعار وأثرت على الحكومة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، خلال مناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي.

وتابع أن المواطن المصري يعاني معاناة شديدة بسبب ارتفاع الأسعار، فى ظل أزمة عالمية يعاني منها العالم كله.

وكان النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مجلس النواب دعا إلى سحب الثقة من الحكومة، وقال إن "موقف النواب سيئ أمام الشعب مش عارفين يخشوا دوائرهم، يجب على المجلس التحرك لسحب الثقة من الحكومة لو كنا نشعر بأنين الشعب".

وأضاف داود خلال الجلسة العامة التي شهدت توجيه طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة لوزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي "من 31 ديسمير 2005 يرد الوزير نفس الردود، نفس الردود في المضابط على الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات".