 فيديو| العراق.. شبان يتجولون بأسلحة نارية على متن سيارة حكومية - بوابة الشروق
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فيديو| العراق.. شبان يتجولون بأسلحة نارية على متن سيارة حكومية

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 2:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 2:09 م

ظهر عدد من الشبان وهم يتجولون في أحد الشوارع بسيارة حكومية حاملين معهم أسلحة نارية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في العراق.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر مراهقا صغيرا برفقة عدد من الشبان يتجولون في أحد الشوراع العراقية في سيارة حكومية.

 

 

ويظهر السائق وهو مراهق صغير يتحدث عبر مكبر الصوت خلال تجوله بالسيارة برفقة مسلحين، ويقول مازحا: "هل يمكن أن أجوع وهؤلاء خلفي؟".

ودعا مراقبون، وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، لمتابعة هذا الأمر والحد من هذه الظاهرة المتكررة ومحاسبة المقصرين والمخالفين.


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