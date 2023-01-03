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ظهر عدد من الشبان وهم يتجولون في أحد الشوارع بسيارة حكومية حاملين معهم أسلحة نارية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في العراق.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر مراهقا صغيرا برفقة عدد من الشبان يتجولون في أحد الشوراع العراقية في سيارة حكومية.

ما يريد كباب ! pic.twitter.com/AKAaaWVJ6s — Amer Ibrahim عامر إبراهيم (@amiraljubori) January 2, 2023

ويظهر السائق وهو مراهق صغير يتحدث عبر مكبر الصوت خلال تجوله بالسيارة برفقة مسلحين، ويقول مازحا: "هل يمكن أن أجوع وهؤلاء خلفي؟".

ودعا مراقبون، وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، لمتابعة هذا الأمر والحد من هذه الظاهرة المتكررة ومحاسبة المقصرين والمخالفين.