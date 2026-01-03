أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية في مرحلة الإعادة بمحافظة المنيا، غلق باب التصويت في ختام اليوم الأول من جولة الإعادة، داخل 5 دوائر انتخابية سبق إلغاء نتائجها بموجب حكم قضائي.

وأُغلقت لجان الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعد انتهاء فترة التصويت التي بدأت في التاسعة صباحًا، حيث جرى فتح 489 لجنة فرعية داخل 377 مقرًا انتخابيًا، لاستقبال 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين ممن لهم حق التصويت.

وشهدت دوائر: بندر المنيا، ومغاغة، وأبو قرقاص، وملوي، وديرمواس، تنافس 26 مرشحًا على 13 مقعدًا، من بينهم 10 مرشحين ينتمون إلى 4 أحزاب سياسية هي: مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والمصري الديمقراطي، والوفد، إلى جانب 16 مرشحًا مستقلًا.

وبدأ اليوم الأول من التصويت بوتيرة بطيئة خلال الساعات الأولى، قبل أن يشهد زيادة تدريجية في الإقبال، خاصة من كبار السن والسيدات، ثم ارتفعت الكثافة عقب فترة الاستراحة مع خروج الموظفين من أعمالهم.

وشهدت قرى عدد من المرشحين، من بينها: بني أحمد الغربية، وإتليدم، وقرى شرق النيل، وصفط الخمار، وعلاقة، والعرب، محاولات حشد للناخبين باستخدام سيارات الميكروباص والتكاتك والسيارات الملاكي. وعلى إثر ذلك، قام أحد المرشحين المستقلين بإجراء بث مباشر بدائرة أبو قرقاص، رصد خلاله محاولات حث الناخبين لصالح مرشح حزب حماة الوطن، حيث تحفظت الأجهزة الأمنية على 4 سيارات.

ومن جانبها، كثّفت الأجهزة الأمنية تواجدها منذ صباح اليوم، وجرى منع تواجد الناخبين في محيط اللجان بعد الإدلاء بأصواتهم، كما تم منع أي دعاية انتخابية أو تعليق لافتات، فضلًا عن حظر استخدام أجهزة الحاسب الآلي داخل محيط اللجان.

وجرى فتح جميع اللجان الانتخابية البالغ عددها 489 لجنة فرعية داخل 377 مقرًا انتخابيًا، لاستقبال الناخبين المسجلين، وسط تأمين كامل وانتظام في سير العملية الانتخابية.