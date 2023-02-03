ختام تدريب الفرق التمريضية بوحدات الرعاية الأساسية في الوادي الجديد

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أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، ختام فعاليات الدورة التدريبية للفرق التمريضية العاملة بوحدات الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة.

وقال إن التدريب شمل فرق تمريض الخارجة وباريس بمركز "الخارجة"، والداخلة وبلاط والفرافرة بمركز "الداخلة"، مشيرا إلى أنه تم توزيع شهادات التدريب على المتدربين في ظل جهود قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة لرفع كفاءة الفرق التمريضية.

وأشار إلى أن التدريب في إطار رفع مستوى الخدمات بوحدات الرعاية الأساسية، بدعم وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.