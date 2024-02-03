فريق «سباحة المنيا» يحقق 12 ميدالية متنوعة في ثاني أيام بطولة الصعيد الشتوية بالغردقة

حقق فريق سباحة نادي المنيا الرياضي، اليوم الثاني على التوالي من بطولة الصعيد الشتوية بالغردقة، أربع ميدليات ذهبيات وفضيتين وست برونزيات.

ففي الذهب، حصد السباح عبدالرحمن وليد علي مواليد ٢٠١٠ ، وأربع ميداليات ذهبية ( ٢٠٠ متر متنوع ورقم قياسي جديد + ٢٠٠ متر حرة ورقم قياسي جديد + ٢٠٠ متر صدر + ٥٠ متر صدر ).

وفي الفضيات، حققت اللاعبة منى أشرف حنا مواليد ٢٠١٠ ، فضية ٤٠٠ متر متنوع ، وعبد الرحمن أسامة مواليد ٢٠١١ ، فضية ٢٠٠ متر صدر.

أما الميداليات البرونزي، فقد حققت منى أشرف حنا ٢٠١٠ ، برونزية ٥٠ متر صدر ، وميرال محمد علي ، مواليد ٢٠١٣ ، برونزية ١٠٠ متر فراشة، ومالك محمود صالح، مواليد ٢٠١٣ ، برونزية ١٠٠ متر فراشة ، ومحمد أشرف جمال ، مواليد ٢٠١٣ برونزية ٥٠ متر ظهر، ومحمد مصطفى زين ، مواليد ٢٠١٣ ، برونزية ٢٠٠ متر حرة ، واللاعب عبدالرحمن أسامة، مواليد ٢٠١١ ، برونزية ٤٠٠ متر متنوع.

وفي اليوم الأول للبطولة، حصد فريق سباحة نادي المنيا ست ميداليات ذهبية و 4 فضية لنادي المنيا في البطولة التي تقام برعاية وتنظيم من الإتحاد الأفريقي على صالة ستاد القاهرة الدولي للفئات العمرية تحت "12، 14، 16 سنة.

وشارك فريق المنيا خلال المنافسات بـ 12 لاعباً، تمكن خلالها 6 لاعبين من تحقيق المركز الأول وهم اللاعبون: جوثام جون بولس، محمد ياسر، خالد أيمن فوائد، مصطفى محمد، مروان محمد، عبدالرحمن ايمن.

بينما تمكن 4 لاعبين من تحقيق المركز الثاني وهم: حمزه محمد، مهاب احمد، مازن حماد، أحمد عادل، وخرج من المنافسات اللاعبين الحسن فتحي، و يوسف أحمد.