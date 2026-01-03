لبنان يرحب بمؤتمر الرياض لبحث القضية الجنوبية في اليمن

• أعربت الخارجية اللبنانية تطلعها إلى أن يشكّل هذا المؤتمر مفتاحا لمسار حوار جامع يضم مختلف الأطراف اليمنية

رحّبت وزارة الخارجية اللبنانية، السبت، بدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، لعقد مؤتمر شامل في العاصمة السعودية الرياض لبحث القضية الجنوبية في اليمن.

وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان، إن "لبنان يرحب بدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي لعقد مؤتمر شامل في مدينة الرياض لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية".

وأضاف البيان، أن "لبنان يتطلع إلى أن يشكّل هذا المؤتمر مفتاحا لمسار حوار جامع يضم مختلف الأطراف اليمنية، ويناقش القضية الجنوبية في سياق يستند إلى الحوار والتوافق، بما يلبي طموحات الشعب اليمني ويحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه".

وأشار إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي الإقليمية والدولية الجارية لإيجاد حلول سلمية للقضايا الوطنية اليمنية".

وفجر السبت، دعت السعودية جميع المكونات الجنوبية في اليمن إلى المشاركة في مؤتمر تستضيفه على أراضيها بهدف وضع تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية، وذلك بعد ساعات من تقدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بطلب إلى المملكة لاستضافة هذا المؤتمر.

وجاءت الدعوة للمؤتمر بُعيد إعلان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، في خطوة مفاجئة، عن بدء مرحلة انتقالية لمدة عامين تتضمن تنظيم استفتاء لتقرير مصير من وصفه بـ"شعب الجنوب"، في خطوة اعتبرها مراقبون تمهيدا لتكريس الانقسام وفصل الجنوب عن الشمال.

وأعلنت الحكومة اليمنية، أن إعلان الزبيدي، "لا يحمل أي قيمة قانونية" ويمثل "تمردا على الشرعية اليمنية"، كما أكدت المكونات السياسية للمحافظات الجنوبية في اليمن رفضها القاطع لما أقدم عليه الزبيدي، من إجراءات، قالت إنها أحادية بشأن القضية الجنوبية.

ويتبنى "الانتقالي" خطابا يقول إن الحكومات اليمنية المتعاقبة همشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويطالب بانفصال الجنوب، وهي مطالب ترفضها السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد، وسط رفض إقليمي ودولي واسع لأي مساس بوحدة اليمن.

وفي 22 مايو 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.