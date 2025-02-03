يتواجد الآن بجناح دار الشروق رقم B29 بقاعة 1، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الكاتب يحيى الجمال، وذلك ضمن لقاءات المؤلفين التي ينظمها جناح دار الشروق يوميا مع الكتاب.

ويوقع الجمال للقراء على أحدث أعماله "المسرحية الأخيرة"، وهي نص روائي، والصادرة حديثا عن دار الشروق، وأيضا على مجموعة أعماله الأخرى المختلفة المتواجدة بجناح دار الشروق.

ويتواجد بجناح دار الشروق أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق، ونانسي حبيب مسئول النشر بدار الشروق، وعمرو عز الدين مسئول التسويق بالدار.

تعد هذه الفعاليات وسيلة تواصل حية مع جمهور القراء المتابعين لكتابات الكاتب يحيى الجمال أو قراءة دار الشروق عامة، حيث تتضمن اللقاءات توقيع النسخ للعمل الأدبي، والتقاط الصور والأحاديث الفعالة بين كل الأطراف.

تدور أحداث الرواية داخل شبكة معقدة من العلاقات الإنسانية والهواجس، المغلفة بالخلايا في وسط عزلة إجبارية تفرض على الشخصيات بسبب الكورونا، وتتمحور الأحداث حول شخصية يوسف الطائع الكاتب المسرحي الذي يقضي أيامه بين الخمر والمسرحيات والأشباح التي تطارده.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد إقبالاً جماهيريا كبيرا، حيث ينتظر محبو القراءة هذه الاحتفالية الثقافية سنويا لما تضمه من فعاليات وأنشطة وفرصة للاطلاع والثقافة في ظل تنافسية دور النشر على عرض أبرز ما لديهم من منشورات حديثة وقيمة.

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وتحل سلطنة عمان "ضيف شرف" الدورة السادسة والخمسين من المعرض، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض العالم الراحل أحمد مستجير شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.

جدير بالذكر أن سلطنة عمان، هي ضيف شرف هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل، ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و 6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم.