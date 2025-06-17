وصف الإعلامي أحمد موسى، ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة «إسرائيل» من حركة نزوح وهروب جماعي بـ «التهجير الحقيقي»، مؤكدا أنه يثبت أن الإسرائيليين غير متمسكين بالأرض؛ «لأنها ليست أرضهم».

واستعرض خلال حلقة برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» تقارير إخبارية عن هروب جماعي للإسرائيليين بحرا عقب إغلاق المجال الجوي، قائلا: «الناس مش قادرة تتحمل، لأنه لا أرضه ولا بلده، هما جابوه قالوا له تقعد هنا، ودلوقتي بعد 5 أيام مش قادر يتحمل».

وأضاف أن لسان حال الهاربين اليوم هو «أنا أتقتل ليه؟ اجري»، مؤكدا أن عمليات الهروب الجماعي تكشف عن غياب الارتباط الحقيقي بالأرض «أرض فلسطين التاريخية المحتلة».

ورأى أن الإسرائيليين يذوقون اليوم من نفس الكأس التي أرادوا أن يسقوها للفلسطينيين في قطاع غزة، ساخرًا: «هو ده التهجير بجد، اللي كانوا طالبينه في غزة بيحصل عندهم النهارده في إسرائيل، كانوا بيقولوا نهجّر غزة، النهاردة مين اللي بيتهجر؟ الإسرائيليين من داخل إسرائيل من تل أبيب».

ودعا «موسى» مستوطني كيان الاحتلال إلى مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة والعودة إلى بلادهم الأصلية واستعادة الحق لأصحابه، قائلا: «أتمنى يسيبوها بقى للفلسطينيين ويمشوا.. حان الوقت، وتل أبيب يتعمل فيها الريفيرا اللطيفة الظريفة للفلسطينيين ويرجع الشعب الفلسطيني يأخذ أرضه، النهاردة الفلسطينيين عايزين ريفيرا على أرضهم في تل أبيب، وأسدود وكل أراضيهم المحتلة».

واختتم مشيرا إلى أن «آلاف الإسرائيليين اليوم بيهربوا ويهاجروا ويسيبوا الأراضي الفلسطينية المحتلة».