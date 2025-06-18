الاحتلال يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات، طالت 60 فلسطينياً على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.

وأوضحت هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني توزعت على غالبية محافظات الضّفة، فيما يواصل الاحتلال اقتحام عدة بلدات في عدة محافظات، ويحول منازل لثكنات عسكرية، ومراكز تحقيق ميداني.

إلى جانب ذلك، يواصل الاحتلال التصعيد من عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني بوتيرة متصاعدة، إذ بلغت حالات الاعتقال منذ مطلع الأسبوع الجاري في الضّفة 160 حالة على الأقل، منهم من تم الإفراج عنهم لاحقاً.

يُشار إلى أن الاحتلال انتهج جملة من السياسات والجرائم في مختلف المناطق التي يقتحمها وينفذ فيها عمليات الاعتقال في الضّفة، وأبرز هذه السياسات الإعدام الميداني كما جرى الليلة مع الشهيد معتز الحجاجلة من بلدة الولجة/بيت لحم، الذي ارتقى بعد أنّ أطلق الاحتلال الرصاص عليه أثناء عملية اعتقاله.

ومن الجدير ذكره أنّ حملات الاعتقال وما يرافقها من عمليات تحقيق ميداني، وما يشنّه الاحتلال على أبناء شعب فلسطين، يأتي امتدادا لحرب الإبادة، حيث شكّلت عمليات الاعتقال وما تزال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.