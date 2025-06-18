مسئول إيراني: الضرر قد يلحق بعدد كبير من دول الجوار إذا استهدفت إسرائيل منشآتنا النفطية

نفى مسئول إيراني كبير رغبة بلاده بتوسيع الحرب الدائرة مع إسرائيل، إلى منطقة الخليج، لكنه توعد بحرمان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الأمان أينما كان.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» للأنباء، صباح الأربعاء، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيري، إن «طهران لا ترغب في توسيع الحرب إلى دول الجوار».

وأضاف: «إذا استهدف الصهاينة منشآتنا النفطية فعلى دول المنطقة إجراء حسابات صحيحة، في هذه الحالة يمكن أن يلحق الضرر بعدد كبير من دول الجوار».

وتبادلت إسرائيل وإيران عشرات الهجمات منذ فجر اليوم الأربعاء، استخدمت خلالها إيران الجيل الأول من صواريخ «فتّاح» وأسفرت عن أضرار وحرائق، في حين أعلنت تل أبيب استهداف عدد من المواقع العسكرية في اليوم السادس من التصعيد العسكري.

وفي أول ساعتين بعد منتصف الليل أطلقت إيران وابلا من الصواريخ باتجاه إسرائيل حيث دوت أصوات انفجارات في تل أبيب.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استخدم للمرة الأولى الجيل الأول من صواريخ «فتّاح» الباليستية الفرط صوتية في الموجة الـ11 من عملية «الوعد الصادق 3».

وقال إن صواريخ «فتّاح» اخترقت الدرع الدفاعي الصاروخي وزلزلت ملاجئ إسرائيل، مضيفا أن «الصواريخ بعثت رسالة بشأن قوة إيران إلى حليفة تل أبيب المتوهمة والمحرضة على الحرب»، في إشارة إلى الولايات المتحدة التي لوحت بإمكانية انضمامها إلى الهجمات.

واعتبر أن الهجوم الصاروخي الليلة الماضية أظهر أن إيران تسيطر تماما على أجواء الأراضي المحتلة.