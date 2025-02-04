تشيلسي يقلب تأخره لفوز أمام وست هام ويتقدم للمركز الرابع في البريميرليج

قلب تشيلسي تأخره بهدف أمام ضيفه وست هام يونايتد إلى فوز 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

تقدم وست هام في نهاية الشوط الأول عن طريق جارود بوين، الذي سجل في الدقيقة 42، ثم انتفض تشيلسي في الشوط الثاني وتعادل عن طريق بيدرو نيتو في الدقيقة 64 بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، ثم جاء هدف الفوز لتشيلسي بالنيران الصديقة عن طريق آرون وان بيساكا، مدافع وست هام، في الدقيقة 74، بعد تصويبة من كولر بالمر اصطدمت بالدفاع وغيرت اتجاهها لتغالط حارس المرمى.

بهذا الفوز يرفع تشيلسي رصيده للنقطة 43 ويتقدم للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، على حساب مانشستر سيتي، وبفارق 4 نقاط عن نوتينجهام فورست الثالث و13 نقطة عن ليفربول المتصدر.

فيما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 27 في المركز الخامس عشر، وبفارق 10 نقاط عن أول مراكز الهبوط للدرجة الأولى.