في حادثة مفاجئة على السجادة الحمراء في حفل جوائز جرامي 2025، تعرض المغني الأمريكي بيبي فيس لمقاطعة غير لائقة من صحفية من وكالة أسوشيتد برس أثناء حديثه.

بينما كان يجيب على أحد الأسئلة، بدأت الصحفية في صراخ اسم شابيل روان مرارًا وتكرارًا، مما أثار انزعاج بيبي فيس الذي رد قائلاً: "نعم اذهبوا إليها" قبل أن يسلم الميكروفون ويغادر.

ما أدى إلى تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر المتابعون تصرف الصحفية "وقحًا" و"محرجًا".

بيبي فيس هو أنتوني ديبلام، مغني ومنتج موسيقي أمريكي شهير، وله مسيرة طويلة في مجال الـR&B والبوب، وقد فاز بالعديد من الجوائز المرموقة.

وعلى الرغم من آثار الحرائق المدمرة التي اجتاحت لوس أنجلوس الشهر الماضي، تستعد المدينة لاستعادة بريقها من خلال أولى فعالياتها الفنية الكبرى بعد الكارثة، بحفل توزيع جوائز الجرامي بنسخته الـ 67، الذي يُقام في صالة كريبتو دوت كوم أرينا في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويحمل رمزية خاصة هذا العام، حيث لا يقتصر على الاحتفال بالموسيقى، بل يبعث برسالة صمود ويعيد تسليط الضوء على قوة الفن في إحياء المدن.

