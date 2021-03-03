اليابان: ربما يتم تمديد حالة الطوارئ المفروضة في منطقة طوكيو الكبرى

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قال رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيدي، إنه ربما يمدد حالة الطوارئ في منطقة طوكيو الكبرى، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

ومن المقرر أن ينتهى العمل بحالة الطوارئ الأحد المقبل، في طوكيو وكاناجاوا وساينتاما وتشيبا.

وكان بعض حكام المناطق قد أعربوا في وقت سابق عن تحفظهم إزاء إنهاء الحالة الطوارئ، قائلين إن أرقام الاصابات لم تنخفض بصورة كافية بعد.

وقد أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم تسجيل 316 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سوجا قال إن القرار الأخير سوف يصدر بعد إجراء مناقشات مع الخبراء والمسؤولين المحليين.

وقال سوجا: "هذا وقت مهم للغاية لمنع حالات العدوى"، مضيفا أن هناك نقصا في عدد أسرة المستشفيات في بعض المناطق.

وتابع: "أعتقد أن تمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين أمر ضروري".