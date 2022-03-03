الداخلية: ضبط 5 مصانع بدون ترخيص خلال حملة بالقليوبية

ضبط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث شرطة البيئة والمسطحات 5 مصانع بدون ترخيص خلال حملة بالقليوبية.



شنت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وبالاشتراك مع الجهات المعنية بتوجيه حملة مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى، استهدفت المصانع والمخازن العشوائية التى تُدار بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية.



أسفرت الجهود عن ضبط (5 مصانع، مخزن، متجر، 3 مراكز بيطرية) بدون ترخيص وضبط المديرين المسئولون عنها.



بلغ إجمالى المضبوطات (20 طن مواد خام لمواد غذائية وزيوت طعام نباتية مجهولة المصدر مُعدة للتعبئة، 1380 عبوة منتج نهائى لخل وزيوت طعام منتهية الصلاحية ومغشوشة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، 11 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية وداجنة بدون بيانات ومجهولة المصدر وبدون ترخيص-5028 عبوة منتج نهائى لمبيدات حشرية ولقاحات بيطرية بدون ترخيص ومجهولة المصدر ومنهية الصلاحية،3 طن مواد خام لمخلفات معدنية ومطاطية وبلاستيكية تُستخدم فـى تصنيع المنتجات المغشوشة، حيوانات برية محظور حيازتهما والإتجار بهما بغير تراخيص).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.