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واشنطن: الدول الداعمة لبوتين ستجد نفسها على الجانب الخطأ من التاريخ

أحمد علاء
نشر في: الخميس 3 مارس 2022 - 11:04 م | آخر تحديث: الخميس 3 مارس 2022 - 11:04 م

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنّ الدول التي تدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستجد نفسها حتمًا على الجانب الخطأ من التاريخ.

جاء ذلك في وقت أعلنت في الإدارة الأمريكية فرض مزيد من العقوبات على مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت تقارير إعلامية، إنّ البيت الأبيض قرر فرض عقوبات على مدير عام شركة روستك الروسية سيرجي شيميزوف وعائلته، ونائب رئيس الحكومة الروسي السابق إيجور شوفالوف وعائلته وشركاته.

كما تقرر فرض عقوبات على رجل الأعمال يفجيني بريجوزين، والملياردير الروسي أركادي روتنبرج وعائلته، ورئيس شركة ترانسنفت الروسية نيكولاي توكاريف وعائلته وشركاته.

في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده تستمر في فرض عقوبات اقتصادية قوية جدًا على بوتين والمحيطين به، مشيرًا إلى إعلان عقوبات على عشرات الشخصيات في روسيا وحظر سفر على نحو 50 روسيًّا.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

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