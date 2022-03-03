سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس، ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 10 و24 أبريل المقبل.

وفي رسالة إلى الفرنسيين نشرت على الإنترنت، تعهد ماكرون بالعمل على تعزيز فرنسا وأوروبا في وجه "تراكم الأزمات"، بحسب قناة فرنسا 24.

وأوضح ماكرون: "لهذا السبب أطلب منكم منحي ثقتكم لولاية ثانية كرئيس للجمهورية.. أنا مرشح لكي استحدث معكم ووسط تحديات هذا القرن، استجابة فرنسية وأوروبية فريدة".

وكان ماكرون قد ربط إعلان ترشحه رسميا بشرطين هما تخطي ذروة وباء فيروس كورونا وطي صفحة وضع دولي محفوف بمخاطر كبرى.

ويحدد المجلس الدستوري الفرنسي الجمعة 4 مارس آخر مهلة أمام الراغبين في خوض السباق الرئاسي لتقديم التوقيعات الـ 500 الإلزامية من مسؤولين منتخبين وإعلان ترشحهم رسميا.

ويواجه ماكرون منافسة من زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان التي حقق فوزا كاسحا عليها في الدورة الثانية للاقتراع الرئاسي العام 2017، فضلا عن اليميني المتطرف أيضا إيريك زمور.

ويتوقع أغلب المحللين أن تكون فاليري بيكريس مرشحة اليمين المنافس الأكبر له في حال وصلت إلى الدورة الثانية من الانتخابات، فيما فشل اليسار حتى الآن في توحيد صفوفه وراء مرشح واحد.