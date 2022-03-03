لافروف: نرحب بالجهود الوسيطة للرئيس ماكرون في حل الأزمة الأوكرانية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن ترحيب بلاده بمساعدة فرنسا في التوصل إلى اتفاقية مع الجانب الأوكراني، تعتمد على المبادئ المنصوص عليها في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والعلاقات الدولية.



وعلق لافروف، في كلمة له، صباح الخميس، على «تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول أن ازدهار النازية الجديدة في أوكرانيا كذب وليس صحيحًا»، قائلًا: «لو لم يكن ماكرون يرى بوضوح ما يحدث في أوكرانيا بشأن جزيرة القرم أو مسيرات المشاعل للنازيين الجدد فهو مؤسف جدًا».



وأعرب عن أسفه لتصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس، التي قال فيها: «القول بوجود آثار للإبادة الجماعية في أوكرانيا مضحك»، متابعًا: «الغرب يملك الحق في إجراء تعديلات على الاتفاقيات والصمت عن الأمور التي لا ترضيهم».



ولفت إلى أن «العالم لا يمكن أن يستريح بسبب التصرفات الغربية»، متابعًا: «لا وجود للديمقراطية أو المساواة أو الأخوة، الجهود الوسيطة للرئيس ماكرون مرحب بها، والرئيس بوتين شرح له مرارا حلول الأزمة».