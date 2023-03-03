استقالة وزير الصحة في سلوفاكيا من منصبه

قبلت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا اليوم الجمعة استقالة وزير الصحة فلاديمير لينجفارسكي.



ومن المقرر أن يتولى رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيجر أعمال الوزارة بشكل مؤقت.



وتولى لينجفارسكي مهام منصبه في أبريل 2021، عندما بلغ وباء كورونا ذروته في سلوفاكيا.



وكان معدل الوفيات الناجمة عن الفيروس في الدولة المتمتعة بعضوية الاتحاد الأوروبي من أعلى المستويات عالميا حينذاك.



وكان لينجفارسكي منذ بدء توليه مهام منصبه، في صراع دائم مع فريق من أكبر حزب حاكم " المواطنون العاديون" المعروف باسم " أولانو" الذي كان قد رشحه لشغل المنصب.



ولدى إعلان استقالته أمس الخميس، تحدث عن وجود "فساد سياسي" داخل أروقة وزارة الصحة.



وقال إن قيادة حزب " أولانو" دأبت على تعيين أعضاء من الحزب "لا يتمتعون بالمؤهلات المناسبة" لتولي مناصب قيادية في الوزارة.



وتتولى حكومة الأقلية بقيادة رئيس الوزراء إدوارد هيجر ذات الطابع المحافظ وتتبنى سياسات شعبوية مهام أعمالها بشكل مؤقت.



وخسرت الحكومة تصويتا بحجب الثقة في منتصف ديسمبر الماضي، ولكنها تجنبت حتى الآن إجراء انتخابات مبكرة.



وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبيتها بشدة.