هاري وميجان: من أين يحصلان على المال؟

ظل هاري أميرًا، واحتفظ الزوجان بلقب دوق ودوقة ساسكس، لكن لم يعد يتم مخاطبتهما على أنهما صاحب/ أو صاحبة السمو الملكي.

وتخلى هاري أيضًا عن ألقابه العسكرية، وبالتالي لم يرتدي الزي الرسمي في جنازة الملكة إليزابيث الراحلة.

أين يعيش هاري وميغان؟

انتقل الزوجان إلى مدينة مونتيسيتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في يونيو من عام 2020.

قالا إنهما يريدان مساحة لتربية ابنهم آرتشي، وتطوير مؤسسة"أرتشي ويل". وولدت ابنتهما ليليبت عام 2021.

عاد الزوجان إلى بريطانيا، لحضور اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة الراحلة إليزابيث الثانية على العرش في يونيو عام 2022، وجنازتها في سبتمبر من العام نفسه.

ولم يذكر الأمير هاري ما إذا كان سيحضر تتويج والده في مايو المقبل.

كيف يكسب هاري وميغان أموالهما؟

تصنع شركة "أرتشي ويل بروداكشن" الإعلامية التي يملكها الزوجان برامج متنوعة لشركة نتفليكس، وهو ترتيب تجاري يُعتقد أنه يساوي ملايين الدولارات.

يتضمن ذلك سلسلة أفلام هاري وميغان الوثائقية، التي تحدث فيها الزوجان عن الحياة في العائلة المالكة.

وتصنع شركة "أرتشي ويل" أيضًا ملفات صوتية رقمية (بودكاست) لشركة سبوتيفاي.

وأجرت المذيعة الأمريكية البارزة، أوبرا وينفري، مقابلة مع الزوجين في مارس عام 2021، لكنهما قالا إنهما لم يتقاضيا أجورًا مقابل ظهورهما.

الكتب

نُشرت مذكرات هاري، التي حملت عنوان "البديل"، رسميًا في 10 يناير لكن تم تسريب الكثير من محتوى الكتاب مسبقًا، بما في ذلك الادعاء بأنه تعرض لهجوم جسدي من قبل شقيقه الأمير وليام.

كما تحدث عن حزنه لوفاة والدته الأميرة ديانا، وقال إنه ووليام حثا والدهما على عدم الزواج من كاميلا، التي أصبحت الآن الملكة القرينة.

عندما تم الإعلان عن الكتاب، وعد الناشر بتقديم تبرعات بقيمة 1.5 مليون دولار و 300 ألف جنيه إسترليني لمؤسستين خيريتين، هما سنتابولي وويل تشايلد على التوالي.

كما نشرت ميغان كتابًا للأطفال بعنوان "المقعد" في عام 2021.

مصادر أخرى

في مارس/ آذار عام 2021، تم تعيين هاري "كبير مسؤولي التأثير" في شركة BetterUp للتدريب في كاليفورنيا.

ماذا خسر الأمير هاري وميغان عندما تنحيا عن دورهما الملكي؟

الدخل السنوي

باعتبارهما من أفراد العائلة المالكة العاملين، فقد تلقيا 95 في المئة من دخلهما السنوي من والد هاري، تشارلز أمير ويلز آنذاك.

في السنة المالية 2018-2019 (السنة الأولى من زواجهما) ، دفعت دوقية كورنوال التي يملكها تشارلز أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني لتغطية الواجبات العامة - وبعض النفقات الخاصة - بـدوق ودوقة ساسكس ودوق ودوقة كامبريدج.