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نجم فرنسا السابق: فوجئت بانضمام موديست لـ الأهلي


نشر في: الأحد 3 مارس 2024 - 3:16 م | آخر تحديث: الأحد 3 مارس 2024 - 3:16 م

فوجئ فلوران مالودا نجم منتخب فرنسا السابق بصفقة تعاقد الأهلي مع مواطنه أنتوني موديست في بداية الموسم الجاري.

قال مالودا عبر القناة الأولى "أعرف موديست منذ بداية مشواره في الدوري الفرنسي، ولكن تفاجأت بخطوة انضمامه للأهلي".

وأشار نجم تشيلسي الإنجليزي السابق "بالتأكيد موديست كان أمامه خيارات أخرى لأنه حقق نجاحا كبيرا في الدوري الألماني".

واستدرك "لكن اختياره للأهلي تحد كبير، لأنه فريق عريق، وأتمنى لموديست التوفيق والنجاح وأن يشجع العديد من اللاعبين على اللعب في الدوري المصري".

يذكر أن فلوران مالودا كان له تجربة قصيرة مع وادي دجلة في الدوري المصري بموسم 2016/2015.

أما أنتوني موديست (36 عاما) انضم لصفوف الأهلي مطلع الموسم الجاري قادما من بوروسيا دورتموند الألماني بصفقة انتقال حر.

وسجل المهاجم الفرنسي 4 أهداف بقميص الأهلي منذ بداية الموسم الجاري.


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