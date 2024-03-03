مفوضة الدفاع في البرلمان الألماني تطالب بعواقب بعيدة المدى بناء على فضيحة التجسس

طالبت مفوضة الدفاع في البرلمان الألماني، إيفا هوجل، بعواقب بعيدة المدى بناء على فضيحة التجسس الروسية المتعلقة بالجيش الألماني.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، قالت هوجل المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "أولا، يجب على الفور أن يتم تدريب جميع المسؤولين في جميع مستويات الجيش على الاتصالات المؤمنة".

وأضافت: ثانيا، يجب التأكد من أن توفير المعلومات والاتصال الآمن والسري يمكن أن يتم بطريقة مستقرة، مطالبة بإجراء تغييرات في الحالات التي لا يكون فيها هذا الأمر ممكنا.

ورأت هوجل أنه يجب ثالثا زيادة الاستثمار في مكافحة التجسس ودعت إلى تعزيز جهاز الاستخبارات العسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن مارجريتا سيمونيان، رئيسة تحرير قناة "آر تي" التلفزيونية الروسية والمجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيجودنيا"، نشرت أول أمس الجمعة، محادثة بين ضباط رفيعي المستوى في الجيش الألماني تضمنت نقاشا حول الإمكانيات النظرية لاستخدام أوكرانيا صواريخ "تاوروس" الألمانية الموجهة.

وأفادت معلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بصحة المقطع الصوتي الذي بلغت مدته ما يقرب من 30 دقيقة. وكان الضباط الألمان يتواصلون في هذه المشاورات عبر منصة ويبيكس.

وكان قائد القوات الجوية الألمانية، إنجو جيرهارتس، من بين المشاركين في المشاورات التي نشرتها روسيا. ويُفترض أن هذا النقاش كان في إطار التحضير لتقديم إحاطة لوزير الدفاع بوريس بيستوريوس.