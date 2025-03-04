أوكرانيا تؤكد خسائرها بعد استهداف ضربة صاروخية لموقع تدريبي

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اعترف الجيش الأوكراني بتعرضه لخسائر في أعقاب ضربة صاروخية روسية على ساحة تدريب عسكرية تقع على مسافة 100 إلى 130 كيلومترا من الجبهة في منطقة دنيبروبتروفسك.

وقالت قيادة الجيش الأوكراني على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "للأسف ، هناك قتلى وجرحى".

ووقع الهجوم يوم السبت الماضي.

ولم يعلن الجيش أرقاما محددة للضحايا.

وقبل هذا التأكيد، كانت وسائل الإعلام قد أفادت بالفعل بوقوع خسائر كبيرة في أعقاب الهجوم.

ووفقا لإيهور موسيتشوك، وهو عضو سابق في البرلمان في المنفى ومطلع جيدا على أمور الحرب، لقي 32 جنديا حتفهم وأصيب 153 آخرون.